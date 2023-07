Burdisso e l’Argentina: nel mirino un centrocampista del Rosario Central

La Fiorentina conta molto sulle qualità di Burdisso per scovare giovani talenti, soprattutto in Sudamerica. Questa volta, come riporta Sportitalia, l'ex calciatore avrebbe fatto un sondaggio esplorativo ancora una volta in Argentina, ma con più precisione puntando il mirino la squadra del Rosario Central. Il giocatore adocchiato sarebbe Gino Infantino, giovane centrocampista classe 2003, che in questa stagione sta collezionando 16 presenze nel campionato argentino, per un totale di 785 minuti. Nella passata stagione di Liga Profesional Argentina, Infantino ha giocato 34 partite con il Rosario Central, realizzando 2 gol e un assist.