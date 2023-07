Beltran, Burdisso fa da garante: si sogna la coppia con Nico Gonzalez

Nicolas Burdisso è il “garante” di questa operazione. Il direttore tecnico viola ha seguito da vicino e più volte il bomber del River Plate (quindici gol in stagione in trentuno presenze finora tra campionato, Libertadores e Coppa nazionale con la maglia biancorossa), ha fatto relazioni molto positive e altrettante ne ha ricevute, insomma c'è stata una ricerca profonda e accurata per arrivare all'individuazione di un obiettivo che non fosse Dia. Ne ha presi più d'uno in esame la Fiorentina, poi ha scelto: se non sarà il centravanti della Salernitana, può essere il centravanti del River. Piace, è giovane, ha già un oggi e un domani, e l'offerta degli uomini di mercato sta a dimostrare la forza e la concretezza nelle intenzioni della società viola. C'è Nico Gonzalez, ci potrebbe essere Lucas Beltran per una coppia d'attacco argentina che avrebbe tutto per accendere l'entusiasmo di Firenze: la Fiorentina ci sta provando. Lo riporta il Corriere dello Sport.