Bucchioni: “Lukaku via? Difficile pensare a Vlahovic, Inter su Scamacca e Raspadori”

Il caso Lukaku è alla stretta finale. Il belga ha detto no a dieci milioni, ma a quindici più bonus ha trovato facilmente un accordo. Del resto è stata proprio la proprietà interista a spingerlo ad andare via nel momento in cui ha deciso di accettare di trattare con gli inglesi. Oggi si dovrebbe chiudere questa operazione Lukaku perchè nel frattempo il Chelsea ha ritoccato di dieci milioni l’offerta accontentando di fatto Zhang e adesso parliamo di 140 milioni di euro con dentro Alonso valutato appunto attorno ai dieci milioni. Cosa farà l’Inter per sostituire il gigante belga. L’input cinese è quello di spendere meno del trenta per cento della cifra pulita che arriverà nelle casse della società, quindi torna difficile pensare a giocatori come Vlahovic o Zapata. La Fiorentina considera il serbo incedibile, ma potrebbe vacillare solo per 60-70 milioni. Zapata l’anno scorso non fu ceduto per cinquanta milioni. Ecco spiegato perchè l’Inter pensa a Scamacca o Raspadori e un incontro con il Sassuolo è in programma. Due giocatori diversi per caratteristiche, ma entrambi inseribili negli schemi di Inzaghi, che l’Inter spera di prendere in prestito con obbligo di riscatto per l’anno prossimo. Affare difficile, da costruire. L’altro obiettivo potrebbe diventare Belotti che ha una valutazione attorno ai trenta milioni e fatica a trovare l’intesa con il Toro.