Novità in vista: l’agente di Vlahovic è atteso in Italia la prossima settimana

In programma un summit di mercato con la società viola per decidere il futuro del serbo

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, è atteso per la prossima settimana prossima è in Italia. C'è in programma un summit di mercato con la Fiorentina per quanto riguarda il futuro del serbo. Questo quanto troviamo scritto su Tutttomercatoweb. Il futuro del serbo è uno dei nodi centrali intorno al progetto dei viola che infatti hanno tutta l'intenzione di prolungare il contratto del proprio centravanti, attualmente in scadenza a giugno 2023. Sul giocatore, però, c'è sempre l'Inter, che una volta ceduto Lukaku proverà l'assalto al centravanti viola. Anche se al momento il pericolo maggiore per la Fiorenitna arriva da oltremanica.