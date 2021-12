Brambati: “Amrabat tra le occasioni per gennaio. Buon giocatore, mi piace”

L'agente ed ex giocatore: "Miranchuk e Amrabat mi piacciono, sono buoni giocatori che non stanno rendendo per quello che valgono"

Redazione VN

L'ex calciatore Massimo Brambati, oggi procuratore, ha commentato a Maracanà i profili di quei giocatori che potrebbero risultare degli affari a gennaio.

Queste le parole di Brambati: "Miranchuk e Amrabat mi piacciono, sono buoni giocatori che non stanno rendendo per quello che valgono, ma non so le varie squadre di cosa hanno bisogno".