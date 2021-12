Papa Waigo: “Fiorentina rinata, l’Europa è possibile. Amrabat? Ha perso la fame”

"I viola possono puntare all'Europa, quest'anno se la stanno giocando con tutte"

"Nel 2019 ho preso il patentino per allenare. Già a Firenze avevo iniziato a lavorare con i giovani del mio paese, adesso in Senegal ho ripreso a pieno. I primi talenti che verranno fuori li porterò alla Fiorentina, ormai sono un tifoso (ride, ndr). Italiano? Non è una sorpresa per me. Già a Verona era un leader. Ora sono molto orgoglioso che stia ottenendo questi risultati in viola. Quando ho giocato insieme a lui, ho trovato un uomo molto generoso che ha tanta voglia di fare. Vlahovic? Dusan è il punto di riferimento della Fiorentina. E' un grandissimo calciatore che ha dei valori che in pochi anno. Non è facile vivere con la situazione contrattuale che si ritrova, ma sta dimostrando di essere un grande calciatore. Futuro? Chi non vuole prendere un calciatore così? Tutti lo vogliono. Chi ha più soldi paga e prende i calciatori. Coppa d'Africa? Credo che in generale si debba portare rispetto alla Coppa d'Africa. Ogni giocatore ha il sogno di indossare la maglia del proprio paese. Amrabat? La Fiorentina è rinata. Allenatore nuovo, giovane e con tante idee. I giocatori hanno voglia di strafare. Se un calciatore viene a Firenze perdendo la fame, si vede subito in campo. La Fiorentina ha un allenatore che fa giocare chi merita. Europa? Ho visto tutte le partite della Fiorentina. Anche le sconfitte sono arrivate per piccoli dettagli. Oggi i viola possono giocarsela con tutti. Devo continuare con la stessa mentalità e la stessa fame. I viola possono puntare a questo traguardo, magari con l'aiuto del pubblico che quest'anno è molto partecipe."