Marocco, niente sfida con Capo Verde per Amrabat e compagni: il motivo

Salta Marocco-Capo Verde: Amrabat e co. in campo direttamente in Coppa D'Africa

Redazione VN

Come riportato da les-transferts.com, l'amichevole che venerdì il Marocco avrebbe dovuto affrontare contro Capo Verde per cominciare a trovare i meccanismi giusti, è saltata a causa del Covid-19. Il Marocco di Amrabat, alle prese con membri del gruppo squadra positivi, giocherà la prima partita direttamente nella Coppa d'Africa, il 10 gennaio prossimo contro il Ghana.