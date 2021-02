Bivio Dragowski: la Fiorentina lavora al rinnovo, ma su di lui c’è il Borussia Dortmund

Si accende il mercato in vista dell’estate intorno al a Bart Dragowski. Il portiere polacco – scrive il nostro Niccolò Schira – si sta imponendo come uno dei migliori specialisti della Serie A. Un rendimento decisamente elevato che, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, sta convincendo la Fiorentina a sottoporre all’ex Empoli una proposta di rinnovo contrattuale fino al 2025 (attualmente è in scadenza nel 2023) con adeguamento del contratto. Il Borussia Dortmund, alla ricerca di un nuovo numero uno, fa da spettatore decisamente interessato. Il valore di Dragowski si attesta oggi attorno ai 20 milioni di euro.