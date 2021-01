VN – Dragowski, iniziati i dialoghi tra entourage e Fiorentina per rinnovo del contratto

Bartlomiej Dragowski è stato uno dei migliori giocatori della Fiorentina in questa prima metà di campionato. Le sue parate hanno più volte salvato la squadra di Iachini prima e di Prandelli poi. Basti pensare, solo per fare un esempio, all’intervento su Destro poco prima della fine della gara contro il Genoa. Insomma: il portiere polacco, dopo anni di panchina e dopo il prestito all’Empoli, è diventato una colonna della formazione viola. Tanto che, secondo quanto quanto abbiamo raccolto, sono iniziati i primi dialoghi tra l’entourage dell’estremo difensore polacco e la Fiorentina per rinnovare il contratto fino al 2025. Ricordiamo che l’attuale accordo scadrà il 30 giugno 2023.