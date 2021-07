Antognoni, nuovo ruolo non sembra convincerlo. Rinnovo Pradè: annuncio a breve

In attesa di capirne di più sul futuro di Antognoni, per l'inizio della prossima settimana l’annuncio del rinnovo di contratto di Pradè

Come sottolinea La Nazione, si avvicina l’incontro decisivo fra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina per stabilire il futuro dell’Unico 10 viola: la proposta iniziale del club (direttore tecnico del settore giovanile, con particolare incarico di scouting per trovare giovani talenti italiani e internazionali) non sembrava aver convinto Antognoni.