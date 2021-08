Amrabat, si fa avanti un club spagnolo: avviati i primi contatti

Il centrocampista era stato cercato anche da Napoli e Atalanta prima che i due club virassero rispettivamente su Anguissa e Koopmeiner

La Fiorentina si muove sul mercato in uscita in questi ultimi giorni dedicate alle trattative. È sempre in uscita Sofyane Amrabat, centrocampista marocchino su cui in queste ore - riporta Sky Sport - c'è l'interesse dell'Espanyol.