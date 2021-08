Amrabat, Napoli e Atalanta vicine a chiudere per altri obiettivi

Per Amrabat restano aperte le piste che portano al Torino e all'estero, ma a meno di 48 ore dalla chiusura del mercato la conferma a Firenze è possibile

Si riducono in maniera significative le possibili opzioni per il futuro di Sofyan Amrabat . Atalanta e Napoli, due tra le società accostate al centrocampista marocchino nelle ultime settimane, sono infatti vicinissime a mettere nero su bianco gli accordi con i centrocampisti André Zambo Anguissa , che finirà alla corte di Spalletti, e Teun Koopmeiner , prossimo rinforzo dei nerazzurri.

Per Amrabat restano aperte le piste che portano al Torino e all'estero, ma a meno di 48 ore dalla chiusura del calciomercato non è da escludersi la permanenza a Firenze. L'ex Verona al momento è ancora alle prese con la convalescenza post operazione (pubalgia) che lo ha costretto a saltare per intero la preparazione estiva. Prima convocazione stagionale ma solo panchina per lui contro il Torino.