In attacco ancora fiducia a Kokorin. Farias operazione di prospettiva

Il russo sarà l'alternativa a Vlahovic almeno fino a gennaio

Dopo aver parlato dell'accordo di massima per Orsolini alla Fiorentina (di cui vi abbiamo scritto anche noi), La Gazzetta dello Sport si concentra sugli altri temi relativi all'attacco viola. Facundo Farias del Colon, si legge, è un profilo che interessa in prospettiva, non da chiudere per forza adesso, mentre per il ruolo di punta di riserva ancora una chance a Kokorin, almeno fino a gennaio. Altrimenti, l'idea Borja Mayoral si trasformerà in un tentativo.