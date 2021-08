Colloquio Torino-ACF per Amrabat. Previsti altri contatti. La situazione

Incontro fra le due società per decidere il futuro del marocchino

Fiorentina-Torino non si è giocata solo sul campo da gioco del Franchi. Secondo quanto scrive calciomercato.com, il match ha fornito l'assist perché le due squadre parlassero anche di mercato. Il nome sul tavolo è quello di Sofyan Amrabat. Secondo il portale, il marocchino, al momento, non rappresenta una priorità per i granata, ma nei prossimi giorni sono previsti altri contatti fra le parti. Vagnati proverà di nuovo a portare l'ex Verona in Piemonte.