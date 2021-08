Terzic, l’Ascoli non lo molla: la Fiorentina ha preso una decisione

Terzic resterà come vice Biraghi: respinta la corte dell'Ascoli

Il Resto del Carlino nei giorni scorsi aveva parlato di una possibile trattativa riaperta per portare Aleksa Terzic all'Ascoli. Come riporta lo stesso quotidiano oggi però, la Fiorentina non sembra intenzionata a mollare l'esterno sinistro, che ha ben figurato davanti agli occhi di Italiano nel ritiro di Moena: Terzic resta e sarà il vice-Biraghi.