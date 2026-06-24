I rapporti tra Atletico Madrid ed il Barcellona sono sempre più tesi. Stavolta di mezzo c'è Julian Alvarez, che ha chiesto la cessione ai Colchoneros. Una richiesta che non è andata giù alla presidenza Cerezo. Alvarez, seguito ai tempi del River anche dalla Fiorentina, è stato accostato al Barcellona ed al Real Madrid. L'Atlatico Madrid ha pubblicato una nota in cui denuncia proprio il comportamento dei Blaugrana:
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VIOLA NEWS calciomercato Alvarez scatena il caos: l’Atletico pronto a denunciare il Barcellona
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Alvarez scatena il caos: l’Atletico pronto a denunciare il Barcellona
Julian Alvarez ha scatenato il caos. L'Atletico Madrid vuole passare alle vie legali
"Abbiamo il dovere di difendere gli interessi dell'Atletico Madrid, per questo presenteremo un reclamo ufficiale alla Fifa contro il Barcellona per aver negoziato con un calciatore sotto contratto durante il periodo protetto"
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