Alvarez scatena il caos: l’Atletico pronto a denunciare il Barcellona

I rapporti tra Atletico Madrid ed il Barcellona sono sempre più tesi. Stavolta di mezzo c'è Julian Alvarez, che ha chiesto la cessione ai Colchoneros. Una richiesta che non è andata giù alla presidenza Cerezo. Alvarez, seguito ai tempi del River anche dalla Fiorentina, è stato accostato al Barcellona ed al Real Madrid. L'Atlatico Madrid ha pubblicato una nota in cui denuncia proprio il comportamento dei Blaugrana: