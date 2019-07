Ag. Borja a VN: “È in ritiro con l’Inter, sta bene lì”. Ma le posizioni sono contrastanti

La possibilità di un nuovo matrimonio tra la Fiorentina e Borja Valero era stata rilanciata negli scorsi giorni da Sky Sport, e anche i quotidiani in edicola oggi (QUI, QUI e QUI), forti dell’incontro avvenuto a Milano tra Pradè e Ausilio, parlano di una trattativa in corso tra i viola e l’Inter. Ma il procuratore del centrocampista, Alejandro Camano, continua a smentire: «L’eventualità di un ritorno alla Fiorentina? La escludo», ha detto ai nostri taccuini. «Non ho parlato con nessuno, né con la Fiorentina né con altre società: l’unica con cui parliamo è l’Inter». Borja, che guadagnerà circa 250mila euro al mese fino al prossimo giugno, è concentrato esclusivamente sul ritiro.

«Non esiste un problema Borja all’Inter, ha un contratto di un anno ed è molto, molto felice di cominciare la nuova stagione. Sta lavorando molto bene», ha continuato Camano. «Vuole vincere ed è convinto che il nuovo corso dell’Inter vada nella direzione giusta». Stando alle parole dell’agente non ci sarebbero dubbi, ma quanto raccolto dalla nostra redazione si inserisce nel solco delle indiscrezioni che dicono altro: ovvero che dei colloqui ci sono stati, e che l’interesse è ancora vivo. Fonti vicine al giocatore e al club viola, diversamente da Camano, non escludono un ritorno di Borja alla Fiorentina.