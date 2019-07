Borja Valero e la Fiorentina continuano a cercarsi. Il centrocampista dell’Inter non è più la prima scelta per il centrocampo in casa nerazzurra e la squadra viola potrebbe offrirgli il palcoscenico del Franchi che ha già conosciuto in passato. Sulle pagine di La Repubblica questa mattina si legge come la trattativa per lo spagnolo sia complicata.

L’Inter intende monetizzare per la cessione di Borja Valero e chiede tre milioni di euro di buona uscita. Una cifra che la Fiorentina non intenderebbe versare. Altra complicazione riguarda l’aspetto salariale del giocatore stesso: troppi i tre milioni di ingaggio che lo spagnolo percepisce dall’Inter e qualora dovesse e volesse sposare nuovamente la Fiorentina, dovrà sicuramente diminuirsi lo stipendio. Intanto nei giorni scorsi le società si sono incontrate. Magari proprio per Borja.