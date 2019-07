Llorente e Borja Valero, l’esperienza insegna. Le condizioni della Fiorentina

Come sottolinea Il Corriere Fiorentino, dai cassetti viola del passato è riemersa la bandiera spagnola. L’ultima idea di Pradè, infatti, è Fernando Llorente (SCHEDA). Il giocatore sta valutando le proposte che ha ricevuto e tornerebbe volentieri in Italia, ma per i viola c’è una condizione necessaria: gli oltre quattro milioni che il giocatore ha percepito nell’ultimo anno devono più che dimezzarsi. Solo così l’affare potrebbe entrare nel vivo. Attenzione anche a Borja Valero. Mercoledì scorso Pradè ha cenato a Milano con Ausilio, responsabile del mercato nerazzurro. Anche in questa circostanza l’aspetto economico non è secondario. L’Inter vorrebbe incassare qualche milione per cederlo, la Fiorentina intende limare il più possibile la richiesta. E poi lo stesso giocatore, per tornare nella città che aveva scelto per vivere dopo la carriera, dovrebbe ridurre il proprio ingaggio attualmente sopra i tre milioni.

Per la fascia destra l’obiettivo n°1 è Pol Lirola (SCHEDA), mentre sul fronte uscite salutano Firenze dopo due stagioni sia Jordan Veretout (va alla Roma) che Vitor Hugo (al Palmeiras, LEGGI LE CIFRE DELL’OPERAZIONE). Al ritorno dalla tournée negli Stati Uniti se ne andrà anche Lorenzo Venuti, di ritorno al Lecce (IL PUNTO SUGLI ESUBERI).