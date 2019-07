È fatta per Hugo al Palmeiras: ha preferito il Brasile al Besiktas

È fatta: dopo due anni di Serie A Vitor Hugo torna al Palmeiras. Il centrale brasiliano era in uscita dalla Fiorentina già dalla fine dello scorso campionato, e dopo alcune settimane di trattative il Besiktas sembrava essere la destinazione definitiva. Il dietrofront risale a questi ultimissime ore di riflessione, durante le quali è tornato a farsi sentire il suo vecchio club, dal quale l’ex dg Corvino lo aveva prelevato per circa otto milioni di euro.

A fare la differenza nel ritorno in Brasile è stata la volontà del ragazzo: posto di fronte a due offerte molto simili (poco sopra ad 1,5 milioni l’anno) sotto il profilo economico, Hugo ha preferito tornare a casa. L’operazione tra Fiorentina e Palmeiras verrà chiusa nelle prossime ore a titolo definitivo, le firme sono attese a breve. Nelle casse viola entreranno poco più di 5 milioni di Euro.

Ha collaborato Iacopo Nathan