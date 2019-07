Baez e gli altri esuberi: il punto. Venuti verso Lecce, Thereau rifiuta la rescissione

Spazio anche agli esuberi viola su La Nazione. Al momento Venuti è quello più vicino all’addio, con il Lecce che ha già trovato l’accordo con la Fiorentina per rilevare il suo cartellino a titolo definitivo. I viola si tutelano con il 50% sulla futura rivendita. In stato avanzato anche la trattativa per il ritorno di Baez al Cosenza, mentre al momento non si registrano offerte per Cristoforo e Hristov. Discorso simile per Bangu (che vorrebbe tornare a lavorare con Guidi a Gubbio), Mosti, Schetino (proposto al Cosenza), Illanes, Marozzi e Maganjic. La questione più complicata è quella che riguarda Thereau, che ha rifiutato la proposta di rescissione del contratto a fronte di una buona uscita inferiore ai 500.000 euro: preferisce arrivare a scadenza del contratto da 700.000 euro annui. Infine Zanon, vicino al Pordenone. INTANTO, LIROLA E’ AD UN PASSO. TRATTATIVE PER BORJA VALERO E LOBOTKA