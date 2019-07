Lirola ad un passo, trattative per Borja e Lobotka

Punto sul mercato viola all’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Salta il passaggio di Vitor Hugo al Besiktas, che va verso il Palmeiras (LEGGI LE CIFRE DELL’OPERAZIONE). Non facile, ma sondata, la pista per lo svincolato Llorente (SCHEDA) in attacco. Per la mediana proseguono le trattative per Borja Valero e Lobotka (SCHEDA). Lirola (SCHEDA) è a un passo.

Capitolo Jordan Veretout. Fiorentina e Roma hanno chiuso l’operazione: un milione per il prestito, 16 per l’obbligo di riscatto e 2 come bonus. Per portare l’operazione a dama anche il giocatore ha accettato un ingaggio più basso (2,5) rispetto a quello che gli era stato proposto inizialmente (2,7). Con l’agente del centrocampista francese, tra l’altro, si è parlato anche di Hysaj, il terzino destro del Napoli che piace a Fonseca.