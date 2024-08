VN – Adli in arrivo alla Fiorentina: non si allena col Milan, cifre e tempistiche

Il Milan ha dato il via libera al passaggio di Yacine Adli alla Fiorentina, tanto che questa mattina non si sta allenando con il gruppo. Il centrocampista franco-algerino classe 2000 dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto prefissato fra i 12 e 14 milioni. Le parti stanno trattando sulla formula, in caso di mancata intesa, si andrà per un prestito secco.