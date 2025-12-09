Acheampong: obiettivo viola ma titolare in Champions. Come sta andando in stagione?

La Fiorentina è in una crisi nerissima. Crisi che coinvolge tutti i reparti, dall'attacco alla difesa . Proprio la difesa potrebbe essere rinforzata a gennaio. Uno dei profili che interessano è Josh Acheampong . Il centrale classe 2006 è l'ennesimo prodotto di Cobham, con il Chelsea che continua a sfornare giovani su giovani. Oggi Acheampong è tornato titolare, e lo ha fatto in Champions League, contro l'Atalanta . Sul suo conto c'è un acceso dibattito interno tra il tifo Blues, che coinvolge Enzo Maresca .

La stagione di Acheampong

Il ragazzo fino ad ora ha fatto quasi sempre bene, quando è stato impiegato. 1.90, ottima tecnica abbinata ad una buona rapidità, non a caso può giocare anche a destra. Maresca lo ha utilizzato molto ad ottobre, quando i Blues erano in emergenza piena. Poi l'ellenatore italiano ha deciso di rimetterlo in panchina, scongelandolo solo oggi. Una scelta che lo stesso tecnico ha etichettato come un errore, dopo la sconfitta per 3-1 di Leeds: "Uno dei rimpianti che ho dopo la partita è di non aver giocato con Josh". In totale ha disputato oltre 500 minuti, e la società ha fiducia in lui. In estate i Blues hanno deciso di non sostituire l'infortunato Colwill, proprio per far spazio ad Acheampong, come scritto dalla BBC. Il suo contratto scade nel 2029, e la dirigenza inglese lo potrebbe lasciar andare solo in prestito, anche se l'intenzione (da quando filtra dall'Inghiterra), è quella di trattenerlo a Stamford Bridge. Vedremo se la Fiorentina continuerà a monitorare il ragazzo.