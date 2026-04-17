Uva (Uefa): “Euro 2032 in Italia, otto gli stadi candidati. Milano è un caso”

"L’Italia è perfettamente in linea, non ci sono allarmismi. Al momento ci sono otto stadi che sono nei tempi della candidatura": a dirlo è Michele Uva, Executive Director di EURO 2032 Italia. Che precisa: "Milano al momento non viene presa in considerazione, sempre che il nuovo San Siro non veda la luce in questi anni. Stesso discorso per Napoli, al momento fuori dalle nostre considerazioni".

Il dirigente Uefa, intervenuto ad un evento a Milano, spiega poi: "La Figc a fine luglio sceglierà fra questi e altri due stadi che molto probabilmente saranno candidabili per quel tempo. Non so se fosse possibile un Europeo da soli: se Gravina ha detto che serviva uno condiviso avrà avuto le sue ragioni. Si parla comunque di un evento che fattura 3,5 miliardi di euro e che ha un indotto di 10 miliardi diviso per le dieci città che lo ospitano. Non possiamo perdere l’Europeo e non lo perderemo".