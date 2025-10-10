Italia-Svezia Under 21, le formazioni ufficiali: un solo giocatore viola titolare

Viola News
Tommaso Martinelli
Redazione VN

L'Italia Under 21 scenderà in campo alle 18.15 per la sfida contro la Svezia, gara valida per l'Europeo Under 21. Tre giocatori viola impegnati nella sfida, con Pioli che osserverà Martinelli, Ndour e Fortini. Solo uno di questi partirà titolare, ecco le formazioni:

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. All. Baldini.

SVEZIA U21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudry; Nijie, Swedberg, Sonko. Ct. Backstrom

