Euro U21, buona la prima per l’Italia: battuta la Romania. Ndour ingenuo

L'Italia di Nunziata parte bene nell'Europeo Under 21 e batte 1-0 la Romania al debutto. Decide il gol di Tommaso Baldanzi al 26', ma gli azzurrini devono ringraziare anche il loro portiere, Sebastiano Desplanches, che 47' del primo tempo, in pieno recupero, ha parato il rigore calciato dall'ex viola Louis Munteanu e concesso per un'ingenuità commessa dal gigliato Cher Ndour (fallo evitabilissimo su Ilie). Nella ripresa gli azzurrini in più occasioni sfiorano il gol, ma sul finire di gara vengono graziati da Mitrov, il quale, con Desplanches mal posizionato, spreca la palla dell'1-1 dal limite.