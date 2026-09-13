Il commento dell'allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi dopo gli zero gol in quattro partite
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
L'allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha iniziato malissimo la nuova stagione, doprattutto dopo un mercato dove la società ha speso moltissimi soldi. I risultati, però, stanno tardando ad arrivare: solo due i punti in quattro partite e zero i gol segnati. Questa la risposta, in conferenza stampa, del tecnico ex Sassuolo:
in Italia dovrei essere il miglior allenatore, no? Due partite, due partite senza subire gol. Cosa scriverebbe La Gazzetta dello Sport? Due partite senza subire gol. Cosa scriverete domani: una partita senza subire gol o zero gol? Ditemi cosa volete scrivere davvero.
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