L'allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha iniziato malissimo la nuova stagione, doprattutto dopo un mercato dove la società ha speso moltissimi soldi. I risultati, però, stanno tardando ad arrivare: solo due i punti in quattro partite e zero i gol segnati. Questa la risposta, in conferenza stampa, del tecnico ex Sassuolo:

in Italia dovrei essere il miglior allenatore, no? Due partite, due partite senza subire gol. Cosa scriverebbe La Gazzetta dello Sport? Due partite senza subire gol. Cosa scriverete domani: una partita senza subire gol o zero gol? Ditemi cosa volete scrivere davvero.