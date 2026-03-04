Siemieniec punge ancora: “A Firenze si ricorderanno dello Jagellonia”

Ai media polacchi l'allenatore dello Jagellonia Adrian Siemieniec è tornato sulla doppia sfida di Conference Leaguecontro la Fiorentina, nella quale la squadra giallorossa ha sfiorato l'impresa:
Avevo fatto la battuta sul mio nome, ma mi fa più piacere che qualcuno a Firenze possa ricordarsi dello Jagiellonia. La nostra avventura nelle competizioni europee è finita, ma non abbiamo nulla di cui recriminare. Sono felicissimo dei miei ragazzi, dopo la partita ho detto loro che ero orgoglioso della partita che hanno fatto al ritorno. Stavamo per fare qualcosa di incredibile, abbiamo scritto una storia che sarà ricordata per anni in tutta la Polonia.
