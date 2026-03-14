Zbigniew, Zibì Boniek, vicepresidente Uefa, ha concesso un'intervista al magazine Polsasport. La leggenda del calcio polacco, ex Roma e Juve, ha commentato la sconfitta del Rakow contro la Fiorentina in Conference League:
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VIOLA NEWS altri campionati conference league Boniek: “Fiorentina mediocre, Rakow meritava il pari. Qualificazione aperta”
giudizio duro
Boniek: “Fiorentina mediocre, Rakow meritava il pari. Qualificazione aperta”
"La Fiorentina si affida all'esperienza dei suoi giocatori. Non è mai stata superiore, al Rakow è mancata l'intelligenza"
Non ha giocato bene a Firenze, ma la Fiorentina è una squadra mediocre, che si affida all'esperienza dei suoi giocatori. La Fiorentina non è mai stata superiore, al Rakow è mancata l'intelligenza. Se un giocatore va a intercettare un cross al 90°, deve tenere le mani vicine al corpo per limitare il rischio. È una questione di testa. Certo, c'è ancora la partita di ritorno. Ma penso che sarà una partita completamente diversa, perché conoscendo gli italiani, giocheranno in contropiede. Il passaggio del turno è aperto, il Raków non è una squadra peggiore della Fiorentina con questa formazione. Perdere 1-2 nei minuti finali è un po' un episodio fortuito. Una cosa del genere lascia un po' a disagio.
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