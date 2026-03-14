Boniek: “Fiorentina mediocre, Rakow meritava il pari. Qualificazione aperta”

"La Fiorentina si affida all'esperienza dei suoi giocatori. Non è mai stata superiore, al Rakow è mancata l'intelligenza"

Zbigniew, Zibì Boniek, vicepresidente Uefa, ha concesso un'intervista al magazine Polsasport. La leggenda del calcio polacco, ex Roma e Juve, ha commentato la sconfitta del Rakow contro la Fiorentina in Conference League: