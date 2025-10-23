Record Dzeko: è il marcatore più vecchio nella (breve) storia della Conference

Come comunicato dalla UEFA attraverso i social della Conference League, Edin Dzeko, autore della rete del momentaneo 2-0 nella vittoria in casa del Rapid Vienna, è diventato il marcatore più vecchio della storia della manifestazione nata nella stagione 2021-22. Il timbro del bosniaco è arrivato su assist del giovane Fortini a 39 anni e 220 giorni.