I precedenti della fiorentina contro le austriache

Precedenti ok con le austriache, ma lontano da Firenze la vittoria manca dal 1971

Tutte le gare disputate della Fiorentina contro il Rapid Wien in competizioni ufficiali
Roberto Vinciguerra
I 5 precedenti della Fiorentina contro il Rapid Wien nelle competizioni internazionali  (4v - 1p)

ANNOCOMPETIZIONEGAREESITO
61-62Coppa delle Coppe  [Ottavi]FI-Rapid Wien  3-1   6-2Fiorentina ai quarti
1965Mitropa  [Semif.]FI-Rapid Wien  3-0Fiorentina in finale
23-24UECL  [Play off]Rapid Wien-FI  1-0  0-2Fiorentina ai gironi
25-26UECL  [Girone]Rapid Wien-FI  

 

I 16 precedenti della Fiorentina contro le squadre austriache nelle competizioni internazionali (10v - 3n - 3p)

ANNOCOMPETIZIONEGAREESITO
52-57Coppa GrasshopersFI-Austria Wien  1-0  2-2
61-62Coppa delle Coppe  [Ottavi]FI-Rapid Wien  3-1   6-2Fiorentina ai quarti
1965Mitropa   [Semif.]FI-Rapid Wien  3-0Fiorentina in finale
1966Mitropa   [Semif.]FI-Wiener  4-2Fiorentina in finale
66-67Mitropa   [1/8]First Wien-FI  4-3  1-3Fiorentina ai quarti
71-72Mitropa   [girone]First Wien-FI  0-3  1-2
00-01Coppa UEFA  [1° turno]Tirol-FI  3-1  2-2Fiorentina eliminata
01-02Coppa UEFA  [2° turno]FI-Tirol  2-0  2-2Fiorentina ai 1/16
23-24UECL  [Play off]Rapid Wien-FI  1-0  0-2Fiorentina ai gironi
25-26UECL  [Girone]Rapid Wien-FI  

 

Ranking UEFA per club – Sale la Fiorentina

 

 

