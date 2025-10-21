I 5 precedenti della Fiorentina contro il Rapid Wien nelle competizioni internazionali (4v - 1p)
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league Precedenti ok con le austriache, ma lontano da Firenze la vittoria manca dal 1971
I precedenti della fiorentina contro le austriache
Precedenti ok con le austriache, ma lontano da Firenze la vittoria manca dal 1971
Tutte le gare disputate della Fiorentina contro il Rapid Wien in competizioni ufficiali
|ANNO
|COMPETIZIONE
|GARE
|ESITO
|61-62
|Coppa delle Coppe [Ottavi]
|FI-Rapid Wien 3-1 6-2
|Fiorentina ai quarti
|1965
|Mitropa [Semif.]
|FI-Rapid Wien 3-0
|Fiorentina in finale
|23-24
|UECL [Play off]
|Rapid Wien-FI 1-0 0-2
|Fiorentina ai gironi
|25-26
|UECL [Girone]
|Rapid Wien-FI
I 16 precedenti della Fiorentina contro le squadre austriache nelle competizioni internazionali (10v - 3n - 3p)
|ANNO
|COMPETIZIONE
|GARE
|ESITO
|52-57
|Coppa Grasshopers
|FI-Austria Wien 1-0 2-2
|61-62
|Coppa delle Coppe [Ottavi]
|FI-Rapid Wien 3-1 6-2
|Fiorentina ai quarti
|1965
|Mitropa [Semif.]
|FI-Rapid Wien 3-0
|Fiorentina in finale
|1966
|Mitropa [Semif.]
|FI-Wiener 4-2
|Fiorentina in finale
|66-67
|Mitropa [1/8]
|First Wien-FI 4-3 1-3
|Fiorentina ai quarti
|71-72
|Mitropa [girone]
|First Wien-FI 0-3 1-2
|00-01
|Coppa UEFA [1° turno]
|Tirol-FI 3-1 2-2
|Fiorentina eliminata
|01-02
|Coppa UEFA [2° turno]
|FI-Tirol 2-0 2-2
|Fiorentina ai 1/16
|23-24
|UECL [Play off]
|Rapid Wien-FI 1-0 0-2
|Fiorentina ai gironi
|25-26
|UECL [Girone]
|Rapid Wien-FI
CONFERENCE LEAGUE
RISULTATI IN TEMPO REALE
|-> Ranking UEFA per club – Sale la Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA