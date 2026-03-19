Rakow-Fiorentina: il profilo dell’arbitro spagnolo Munuera. Il vero top è il Var

La Uefa ha designato lo spagnolo Munuera per Rakow-Fiorentina. Il profilo del nostro Simon Pagnini

Simone Pagnini 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 13:40)

Juan Martinez Munuera, 43 anni, spagnolo, sarà l'arbitro di Rakow-Fiorentina, ottavo di finale di ritorno di Conference League.

Si tratta di un arbitro di buon livello nella propria nazione, infatti dirige spesso i grandi mach, mentre in Europa ad oggi conta solo una fase a gironi della Conference League: quella di questa sera sarà la gara più importante in stagione per lui.

La considerazione da fare è sul Var: Guillermo Cuadra Fernandez è molto esperto, spesso viene designato da Var più che da arbitro, proprio per la sua attitudine al monitor. Sicuramente sarà al Mondiale come Var.

A livello arbitrale, si rilevano discreta empatia e dialogo. Munuera è molto preciso nella gestione della gara, capacità dovuta anche all’esperienza e alla sua personalità. E' abituato a dirigere il Clasico e soprattutto le partite tra le squadre scorbutiche che popolano la Spagna.

A livello di sanzioni ha una media alta perché dirigendo la Conference il livello è più basso e spesso ci sono interventi molto duri, più che in Champions. In Europa occorre prestare molta attenzione alle simulazioni e alle perdite di tempo. Una designazione adeguata per il tipo di gara e per l’esperienza dell’arbitro.