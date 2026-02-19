La missione della Fiorentina in questa stagione resta chiara: blindare prima di tutto la salvezza, ma senza snaturare il DNA europeo. La Conference League chiama e i viola sono pronti a onorarla stasera nella sfida in terra polacca contro lo Jagiellonia Bialystok.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league Maslowski (DS Jagiellonia): “Fiorentina grande brand. Faremo di tutto per batterli”
altri campionati
Maslowski (DS Jagiellonia): “Fiorentina grande brand. Faremo di tutto per batterli”
Lukasz Maslowski, DS dello Jagiellonia, parla della sfida alla Fiorentina: "I viola sono un grande brand, ma vogliamo vincere e regalare una notte magica ai nostri tifosi"
Il DS polacco: "Rispetto per il brand viola"—
Dall'altra parte, lo Jagiellonia si gode il momento storico. Il direttore sportivo del club, Lukasz Maslowski, ha parlato ai microfoni di TMW, inquadrando così il match: "Questa sfida è una grande festa per noi, nutriamo un profondo rispetto per i viola. Sappiamo bene che tipo di brand rappresenti la Fiorentina nel calcio europeo".
Nonostante il divario tecnico sulla carta, Maslowski avvisa i ragazzi di Vanoli: "Faremo di tutto per vincere, sia stasera che al ritorno. Abbiamo i nostri punti di forza e vogliamo metterli in mostra. Spero sia una notte da ricordare per noi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA