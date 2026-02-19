Maslowski (DS Jagiellonia): “Fiorentina grande brand. Faremo di tutto per batterli”

Lukasz Maslowski, DS dello Jagiellonia, parla della sfida alla Fiorentina: "I viola sono un grande brand, ma vogliamo vincere e regalare una notte magica ai nostri tifosi"

La missione della Fiorentina in questa stagione resta chiara: blindare prima di tutto la salvezza, ma senza snaturare il DNA europeo. La Conference League chiama e i viola sono pronti a onorarla stasera nella sfida in terra polacca contro lo Jagiellonia Bialystok .

Dall'altra parte, lo Jagiellonia si gode il momento storico. Il direttore sportivo del club, L ukasz Maslowski , ha parlato ai microfoni di TMW , inquadrando così il match: "Questa sfida è una grande festa per noi, nutriamo un profondo rispetto per i viola. Sappiamo bene che tipo di brand rappresenti la Fiorentina nel calcio europeo ".

Nonostante il divario tecnico sulla carta, Maslowski avvisa i ragazzi di Vanoli: "Faremo di tutto per vincere, sia stasera che al ritorno. Abbiamo i nostri punti di forza e vogliamo metterli in mostra. Spero sia una notte da ricordare per noi".