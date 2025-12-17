Sarà una cornice di pubblico delle grandi occasioni quella che accoglierà la Fiorentina a Losanna. In vista della sfida di Conference League contro la formazione svizzera, lo stadio sarà infatti completamente esaurito, con tutti i biglietti messi in vendita andati sold out già nei giorni precedenti al match.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league Losanna-Fiorentina, stadio sold out: nella storia recente solo un’altra volta
altri campionati
Losanna-Fiorentina, stadio sold out: nella storia recente solo un’altra volta
Losanna-Fiorentina si giocherà in uno stadio tutto esaurito: sold out come era successo solo un’altra volta in stagione
Un dato tutt’altro che banale per il Losanna, che nel corso di questa stagione (e soprattutto nella sua storia recente) ha fatto registrare il tutto esaurito soltanto in un’altra occasione, sempre in Conference League, quando in città arrivò il Besiktas. Un precedente che conferma come la presenza di avversarie dal grande blasone europeo riesca ad accendere in modo particolare l’entusiasmo del pubblico locale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA