Il Losanna vuole i tre punti: “Il momento perfetto per battere un grande avversario”

Ultima sfida del girone di Conference League quella che si giocherà a Losanna, una sfida che serve per evitare, in caso di vittoria appunto, i playoff. Ma la Fiorentina di fronte avrà una squadra caricata a mille da tutto l'ambiente. Come si legge sul sito ufficiale del club elvetico, infatti, in tanti nella città svizzera stanno aspettando la partita contro la compagine gigliata per vivere una grande notte europea. Una notte indimenticabile.

"Il momento perfetto per andare a prendersi i tre punti": l'obiettivo del Losanna è chiaro e traspare senza mezzi termini dal suo sito ufficiale. Pubblico delle grandi occasioni, gruppo coeso verso la ricerca della vittoria, un avversario sotto pressione ed in difficoltà: questi sono gli ingredienti per tentare il colpaccio contro la Fiorentina, che viene comunque definita "una delle principali squadre italiane e abituata alle partite internazionali".