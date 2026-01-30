Lo Jagiellonia si avvicina. Ecco gli orari delle due sfide

La testa della Fiorentina è rivolta al campionato, dove domani i viola affronteranno il Napoli di Conte. Gli azzurri sono stati eliminati dalla Champions, mentre gli uomini di Vanoli sono ancora in corsa in Conference. Nel play-off di febbraio, la Fiorentina affronterà lo Jagiellonia.
Il play-off di Conference League si avvicina. Ecco gli orari della doppia sfida al Jagiellonia
Una doppia sfida importante, nonostante il delicato momento. Intanto sono stati ufficializzati gli orari delle due sfide. Per quanto riguarda la trasferta polacca, la gara d'andata, si disputerà il 19 febbraio alle ore 21:00. Il ritorno invece si dispiterà 26 febbraio al Franchi, alle ore 18:45
