Jagiellonia: “Fiorentina grande club, evento speciale. In Polonia sarà freddo”

Sarà lo Jagiellonial'avversario nei play off di Conference League. Emil Kaminski, responsabile della comunicazione del club polacco, ha parlato ai microfoni della UEFA, dopo il sorteggio di Nyon:
Come ha reagito lo Jagiellonia al sorteggio dei playoff di Conference League che vedrà la sfida contro la Fiorentina?
C'è grande entusiasmo perché naturalmente il nostro obiettivo era affrontare un grande club e senza dubbio la Fiorentina lo è. Lo scorso anno sono arrivati in semifinale e prima per due volte in finale. Abbiamo avuto tanti grandi club negli ultimi anni a Bialystok, e sarà anche un piacere affrontare anche la Fiorentina. Ci possiamo aspettare che la temperatura sarà molto bassa, in Polonia in questo periodo abbiamo molta neve e clima freddo (le date). Parlando del campo, mi aspetto che i nostri giocatori diano il 100%, ne sono sicuro. Perché affrontano un grande squadra e i grandi giocatori che ha la Fiorentina. Per noi sarà un'occasione per avere un evento speciale in città e far vedere a tutto il mondo cosa significa per noi.
