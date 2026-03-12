Lipinski: “Che opportunità per il Rakow! Ecco la debolezza della Fiorentina”

Tomasz Lipinski, esperto di calcio di Canal+Sport, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportoweFakty per parlare della sfida di Conference League tra Fiorentina e Rakow:
Il Rakow potenzialmente è più debole dello Jagiellonia sotto molti aspetti. I vicecampioni polacchi sperano che la Fiorentina sia ancora più concentrata sulla Serie A rispetto a due settimane fa. Sembrava che la Fiorentina stesse voltando pagina, invece è ancora in seria difficoltà. Nessuno nega che siano più interessati alla partita di lunedì contro la Cremonese. Le riserve della Fiorentina giocheranno giovedì e saranno più propense rispetto a quelle contro lo Jagiellonia.
Sulla Fiorentina—
La più grande debolezza della Fiorentina è la sua mentalità. Al momento è una squadra debole, molto insicura del proprio potenziale. E' stata costruita con l'intenzione di lottare per qualcosa di più rispetto alla scorsa stagione: forse anche per le prime quattro. I giocatori chiave saranno messi in panchina, ma possono entrare e dare una mano nei momenti difficili, come contro lo Jagiellonia. Più la Fiorentina avanza in Conference League, meno si preoccupa di questa competizione, dato che sta lottando per rimanere in Serie A.
I singoli—
Giocheranno le riserve più forti. Nomi come Fabbian, Fazzini, Fortini e Christensen non significano molto per il tifoso italiano medio. I punti di forza potrebbero essere coloro che possono entrare dalla panchina e dare una mano: Kean non ci sarà perché infortunato. Ci sono giocatori con nomi e risultati, ma il loro approccio alla partita è altamente discutibile. Questa è una squadra devastata sotto ogni aspetto. E' una grande opportunità per Raków. Devono affrontarla con il giusto atteggiamento, con la convinzione che questa non è una squadra di Serie A, ma un gruppo eterogeneo con la spina dorsale rotta e uno stato mentale indebolito.
Rakow—
Il sorteggio è stato accettato dalla Fiorentina senza troppe emozioni. La scelta di Raków è stata vista più come una curiosità. È stato sottolineato che Brunes è cugino di Haaland e Fran Tudor è imparentato con Igor Tudor. Sanno che il campionato polacco non può più essere sottovalutato, perché lo Jagiellonia glielo ha dimostrato. Possono cercare giocatori nel nostro campionato e i club italiani sono ansiosi di ingaggiare giocatori dall'Ekstraklasa. Non ci sono state emozioni, commenti o analisi.
