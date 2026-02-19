L’ex Udinese Czachowski punge: “Fiorentina? La difesa è il punto debole”

L'ex Udinese Piotr Czachowski analizza la sfida di Conference: "Fiorentina favorita ma fragile in difesa"

Redazione VN 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 12:08)

L'ex centrocampista polacco dell'Udinese Piotr Czachowski, ora commentatore TV, ha analizzato il faccia a faccia tra Jagiellonia e Fiorentina, l'andata dei playoff di Conference League in programma questa sera, attraverso una lunga intervista al portale "Fakt". Ecco le sue parole:

"Se analizziamo i singoli giocatori, la Fiorentina sembra la favorita, ma sono solo due partite e le squadre polacche hanno già battuto le italiane in passato. I viola non 'mollano' la coppa per la classifica in Serie A: sognano l'Europa League e i premi in denaro, fondamentali per chi, come loro, sta investendo molto su infrastrutture, centro sportivo e stadio. Faranno di tutto per dimostrare che la Fiorentina è ancora viva."

Il tallone d'Achille — "Anche se sono i favoriti, non bisogna aver paura. Il punto più debole della Fiorentina è la difesa. Credo che gli attaccanti dello Jagiellonia avranno molte occasioni per mettersi in mostra; in particolare Pululu, al ritorno, potrà ingannare senza pietà i difensori italiani. Se la 'Jaga' gioca di collettivo, può fare il risultato in casa: anche un 1-0 basterebbe per creare una sorpresa."

Le percentuali del passaggio del turno — "Tiferò Jagiellonia. Se devo dare delle percentuali, dico 65% Fiorentina e 35% Jagiellonia, ma solo perché il ritorno si gioca in Italia. Se fosse stata una gara secca, le possibilità sarebbero state certamente maggiori."