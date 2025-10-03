Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport,ha analizzato la vittoria della Fiorentina di Stefano Piolicontro il Sigma Olomouc. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league L’analisi: “Fiorentina, avevi tutto da perdere. E Pioli non poteva frenare ancora”
Gazzetta dello Sport
L’analisi: “Fiorentina, avevi tutto da perdere. E Pioli non poteva frenare ancora”
La Fiorentina riuscirà a vincere in campionato?
Non basta il successo della Fiorentina in Conference per risollevare la serata delle italiane. Un 2-0 grazie al gran gol di Ndour nel recupero, altra bella notizia in prospettiva azzurra, dopo il vantaggio di Piccoli. Successo importante non solo per la classifica, visto che la qualificazione non può essere messa in dubbio nel torneo che decolla nell’eliminazione diretta. Contro il non irresistibile Sigma Olomouc la Fiorentina aveva tutto da perdere, Pioli non avrebbe potuto permettersi un’altra frenata: in campionato non ha ancora vinto, in Europa è al terzo successo di fila ma, con tutto il rispetto, gli avversari non sono la stessa cosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA