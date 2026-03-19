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L'iniziativa

Il tifo polacco si fa valere, sold out e coreografia in italiano: “Forza Rakow”

Il tifo polacco si fa valere, sold out e coreografia in italiano: “Forza Rakow” - immagine 1
Lo stadio di Sosnowiec si veste a festa per questa sera
Filippo Caroli Redattore 

Stadio sold out e una sfida che vale più di un secolo di storia. Il Rakow si veste a vesta per il ritorno degli ottavi di Conference League contro la Fiorentina. L'ArcelorMittal Park sarà una bolgia durante il match e la tifoseria organizzata spingerà la squadra rossoblù fino al 90' (e forse anche oltre). Non solo, perché gli ultras hanno preparato una coreografia ad hoc.

In tribuna, lungo tutta la sua estensione, campeggerà una scritta imponente: “Forza Rakow”, un messaggio chiaro e potente che ricalca quello dello Jagiellonia del mese scorso. Un colpo d’occhio destinato a lasciare il segno, trasformando lo stadio in un unico, gigantesco coro a sostegno dei padroni di casa.

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