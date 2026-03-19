Stadio sold out e una sfida che vale più di un secolo di storia. Il Rakow si veste a vesta per il ritorno degli ottavi di Conference League contro la Fiorentina. L'ArcelorMittal Park sarà una bolgia durante il match e la tifoseria organizzata spingerà la squadra rossoblù fino al 90' (e forse anche oltre). Non solo, perché gli ultras hanno preparato una coreografia ad hoc.
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Il tifo polacco si fa valere, sold out e coreografia in italiano: “Forza Rakow”
Lo stadio di Sosnowiec si veste a festa per questa sera
In tribuna, lungo tutta la sua estensione, campeggerà una scritta imponente: “Forza Rakow”, un messaggio chiaro e potente che ricalca quello dello Jagiellonia del mese scorso. Un colpo d’occhio destinato a lasciare il segno, trasformando lo stadio in un unico, gigantesco coro a sostegno dei padroni di casa.
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