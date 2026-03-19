Il tifo polacco si fa valere, sold out e coreografia in italiano: “Forza Rakow”

Stadio sold out e una sfida che vale più di un secolo di storia. Il Rakow si veste a vesta per il ritorno degli ottavi di Conference League contro la Fiorentina. L'ArcelorMittal Park sarà una bolgia durante il match e la tifoseria organizzata spingerà la squadra rossoblù fino al 90' (e forse anche oltre). Non solo, perché gli ultras hanno preparato una coreografia ad hoc.