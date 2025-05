Il Betis mette a disposizione Joaquin. L’ex viola parlerà ai media mercoledì

Il doppio ex della gara, Joaquin, sarà messo a disposizione dei media presenti a Firenze mercoledì, visto le tante richieste ricevute dal Betis . Questo fa sapere la Fiorentina, in vista della vigilia del ritorno della semifinale di Conference con gli spagnoli.

Mercoledì 7 maggio, come in ogni giornata di vigilia di Conference, ci sarà la classica conferenza stampa dei due allenatori di Fiorentina e Betis, accompagnati da un giocatore, oltre ai 15 minuti di rifinitura aperti ai media presenti. In più, come comunicato dalla Fiorentina stessa, verso le 19.15 presso la mixed zone dello stadio Franchi ci sarà Joaquin a disposizione per le interviste.