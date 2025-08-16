Filippov: “Può sembrare ambizioso, ma con la Fiorentina penseremo alla vittoria”

L'attaccante degli ucraini del Polissya, prossima rivale della Fiorentina nei playoff di Conference League, Oleksander Filippov, ha parlato in vista del doppio impegno contro i viola. I RISULTATI DELLA CONFERENCE LEAGUE SU NUMERICALCIO.IT. Ecco le sue parole riportate dal portale ucraino Dynamo.Kiev.UA:
Le parole di uno dei principali spauracchi del Polissya, squadra ucraina che giocherà il doppio impegno europeo contro la Fiorentina
La Fiorentina è una squadra di vertice della Conference League. Probabilmente è la più forte che potessimo affrontare in questa fase della competizione. Ma noi la affronteremo pensando alla nostra prestazione e alla vittoria, per quanto tutto ciò può sembrare parecchio ambizioso. Ci aspetta ancora una gara difficile in campionato e solo dopo inizieremo ad analizzare l'avversario in Conference League
