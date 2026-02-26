Ds Maslowski: “Giocare contro la Fiorentina un grande evento. Vogliamo vincere”

Il direttore sportivo dello Jagiellonia, Lukas Maslowski, ha parlato a Meczyki.pl in vista della sfida di stasera contro la Fiorentina:
Le parole del direttore sportivo dello Jagiellonia in vista della gara di ritorno contro la Fiorentina
Oggi siamo a Firenze per prendere questa partita molto seriamente. Indipendentemente dal risultato dell'andata, oltre 1.000 tifosi arriveranno da Bialystok. Per noi giocare contro una squadra come la Fiorentina è un grande evento. Anche se non dovessimo passare il turno, vogliamo davvero vincere, e questo è fondamentale per noi. Non risparmiamo nessun giocatore.
Il tecnico Siemieniec—
Penso che i giornalisti italiani conoscano il suo nome e so che lo conosceranno ancora meglio. Ovviamente, era per metà serio e per metà scherzoso quando detto da parte di Adrian. Dal punto di vista di come è andata la partita, di come abbiamo giocato, non abbiamo davvero nulla di cui vergognarci, e questa è la percezione anche in Italia, che lo Jagiellonia sia una squadra davvero forte.
I singoli—
Abbiamo sempre fatto affidamento su Pululu e Romanczuk che per noi sono calciatori insostituibili, hanno un enorme peso su ciò che accade in campo, non c’è nemmeno da discuterne. Mazurek è un calciatore sul quale stiamo già iniziando a contare e sta confermando il suo potenziale, ma essendo molto giovane preferisco essere cauto nelle valutazioni, anche se sostengo molto i giovani
