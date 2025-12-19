Davvero i play-off erano inevitabili? Il regolamento smentisce le parole di Vanoli

Paolo Vanoli , in conferenza stampa nel post partita, ha usato queste parole per commentare la sconfitta contro il Losanna per 1-0. Una sconfitta, l'ennesima, che ha impedito alla Fiorentina di arrivare tra le prima otto passando il turno senza dover affrontare i play off a febbraio.

Ma le sue parole stridono con la realtà dei fatti perché la Fiorentina, avesse vinto con due gol di scarto, sarebbe arrivata a pari punti con l'AEK Larnaca e, in virtù delle reti segnate, sarebbe arrivata ottava scongiurando un turno in più. Quella del tecnico viola è stata semplicemente una svista dovuta ai momenti concitati del post partita o una dimostrazione di scarsa conoscenza del funzionamento della Conference?