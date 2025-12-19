Viola News
Davvero i play-off erano inevitabili? Il regolamento smentisce le parole di Vanoli

Le parole di Paolo Vanoli nel post partita non coincidono con la realtà dei fatti
"Mi prendo la responsabilità della sconfitta, l'unica cosa positiva è che se avessimo vinto andavamo lo stesso ai play-off"

Paolo Vanoli, in conferenza stampa nel post partita, ha usato queste parole per commentare la sconfitta contro il Losanna per 1-0. Una sconfitta, l'ennesima, che ha impedito alla Fiorentina di arrivare tra le prima otto passando il turno senza dover affrontare i play off a febbraio.

Ma le sue parole stridono con la realtà dei fatti perché la Fiorentina, avesse vinto con due gol di scarto, sarebbe arrivata a pari punti con l'AEK Larnaca e, in virtù delle reti segnate, sarebbe arrivata ottava scongiurando un turno in più. Quella del tecnico viola è stata semplicemente una svista dovuta ai momenti concitati del post partita o una dimostrazione di scarsa conoscenza del funzionamento della Conference?

In ogni caso ormai le cose però sono andate diversamente e la Fiorentina dovrà attendere il sorteggio del 16 gennaio per scoprire quale sarà la sua avversaria.

