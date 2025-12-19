"Mi prendo la responsabilità della sconfitta, l'unica cosa positiva è che se avessimo vinto andavamo lo stesso ai play-off"
Davvero i play-off erano inevitabili? Il regolamento smentisce le parole di Vanoli
Paolo Vanoli, in conferenza stampa nel post partita, ha usato queste parole per commentare la sconfitta contro il Losanna per 1-0. Una sconfitta, l'ennesima, che ha impedito alla Fiorentina di arrivare tra le prima otto passando il turno senza dover affrontare i play off a febbraio.
Ma le sue parole stridono con la realtà dei fatti perché la Fiorentina, avesse vinto con due gol di scarto, sarebbe arrivata a pari punti con l'AEK Larnaca e, in virtù delle reti segnate, sarebbe arrivata ottava scongiurando un turno in più. Quella del tecnico viola è stata semplicemente una svista dovuta ai momenti concitati del post partita o una dimostrazione di scarsa conoscenza del funzionamento della Conference?
In ogni caso ormai le cose però sono andate diversamente e la Fiorentina dovrà attendere il sorteggio del 16 gennaio per scoprire quale sarà la sua avversaria.
