Nonostante la posizione in classifica e il momento complicato che la Fiorentina sta attraversando, i tifosi non fanno mancare il loro sostegno. Dopo l'esodo previsto contro il Sassuolo, sabato al Mapei Stadium, i supporter viola rispondono presente anche per le gare europee.
Conference, Losanna-Fiorentina: sold-out il settore ospiti. Le info sui biglietti
La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha dato un aggiornamento sui tagliandi venduti per la trasferta contro il Losanna, l'ultima gara di questa league phase di Conference in programma il 18/12/2025 alle ore 21:00. Il settore ospiti, in un solo giorno, è andato sold-out, ma restano ancora dei posti in tribuna. Il comunicato:
Aggiornamento del 05/12/2025: Vendita del Settore Tribuna (Settore Ospiti Sold Out).
Luogo: Stade De La Tuiliére, Losanna (Svizzera)
(Prezzo comprensivo di prevendita)
CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA (Settore Tribuna):
Dalle ore 16:30 del 05/12/2025 fino alle ore 10:00 del 09/12/2025 o fino ad esaurimento dei posti disponibili, fase dedicata ai possessori di abbonamento alla SERIE A 2025/26, con obbligo di inserimento di tessera INVIOLA PREMIUM in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.
(Fase attiva solo in caso di biglietti disponibili)
Dalle ore 10:01 del 09/12/2025, previa disponibilità di tagliandi, alle ore 12:00 del 11/12/2025 o fino ad esaurimento dei posti disponibili, fase dedicata a tutti i possessori di INVIOLA PREMIUM, con obbligo di inserimento di tessera in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.
