Conference League, recuperata la partita tra Rijeka e Sparta Praga. Com’è andata

Anche la seconda giornata di Conference League si è conclusa: mancava all'appello solo una partita, ovvero quella sospesa ieri per maltempo tra Rijeka e Sparta Praga. Oggi pomeriggio c'è stato il recupero, con la formazione locale che è riuscita a far sua tutta la posta in palio vincendo 1-0, grazie al gol siglato al 73' da Adu-Adjei. Da segnalare la rete annullata ad inizio partita al centrocampista del Rijeka Toni Fruk, calciatore che ha indossato per una sola stagione la maglia viola. La Fiorentina guida la classifica generale insieme all'AEK Larnaca.