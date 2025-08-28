Serata europea al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove la Fiorentina affronta(QUI IL LIVE) il Polissya nel ritorno dei playoff di Conference League.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league Conference, la risposta del tifo viola al Mapei: oltre 72mila euro di incasso
altri campionati
Conference, la risposta del tifo viola al Mapei: oltre 72mila euro di incasso
I numeri ufficiali (a livello monetario) di Fiorentina-Polissya, playoff di ritorno di Conference League
Per l’occasione sono stati emessi 5.033 biglietti, con un incasso lordo complessivo di 72.384 euro. Numeri che certificano l’interesse del pubblico viola verso l’impegno europeo, nonostante la distanza dal Franchi e il periodo ancora estivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA