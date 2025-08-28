Il Crystal Palace si gioca la Conference. Gara ancora in bilico

La Fiorentina con il successo ottenuto in Slovacchia ha già un piede e mezzo nella League Phase della Conference League. Non si può dire lo stesso del Crystal Palace, la squadra sulla carta più forte della competizione, assieme proprio alla Fiorentina. Gli inglesi hanno battuto i norvegesi del Fredrikstad per 1-0 al Selhurst Park, ma oggi si giocano tutto in trasferta. Partita resa particolarmente ostica dal campo sintetico (il Bodo Glimt insegna). La gara è iniziata alle 18:00, e potete seguire ladiretta testuale su Calciopremier.com